У Сунака відповіли, чи відправлятиме Британія винищувачі в Україну

Британія не планує надсилати винищувачі Typhoon в Україну після того, як українські військові заявили, що віддадуть перевагу винищувачам F-16.

Про це заявив речник прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Нема планів цього робити. Українці прийняли рішення навчати своїх пілотів на F-16, і ви знаєте, що RAF (Королівські військово-повітряні сили, Royal Air Force, - ред.) їх не використовує", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи відправлятиме Велика Британія винищувачі в Україну.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявляв, що Велика Британія не надсилатиме винищувачі в Україну в "короткостроковій перспективі". При цьому, в майбутньому постачання літаків все ж не варто виключати.

Нагадаємо, до цього Уоллес не виключив, що Україна може отримати від Великобританії сучасні винищувачі Typhoon. Але це станеться лише після закінчення війни.