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Посол США в Украине отреагировала на массированные ракетные атаки РФ

Украина, Пятница 29 декабря 2023 13:47
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Посол США в Украине отреагировала на массированные ракетные атаки РФ Фото: Посол США в Украине Бриджит Бринк (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Россия запускает ракеты по всей Украине. Страна нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от российской агрессии.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает РБК-Украина.

"Это то, что украинцы видят на своих телефонах сегодня утром: и как следствие, миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах, когда Россия запускает ракеты по всей стране", - заявила посол у себя в соцсети "Х".

По ее словам, Украине необходимо получать финансирование уже сейчас, чтобы "продлить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году".

К своему сообщению Бринк добавила многосодержательное фото, на котором было указано количество объявленных воздушных тревог в столице за одну ночь и в течение утра.

Массированная атака

Российские террористы с ночи атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов . Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Над Киевом сегодня сбили более 30 враждебных целей. В Киеве из-за атаки вспыхнули пожар в многоэтажках и на складе.

Первоначально сообщалось об одной жертве в столице. Но завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбираться.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях – читайте в нашем материале.

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Соединенные Штаты Америки ракетна атака
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