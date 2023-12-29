Посол США в Украине отреагировала на массированные ракетные атаки РФ
Россия запускает ракеты по всей Украине. Страна нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от российской агрессии.
Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает РБК-Украина.
"Это то, что украинцы видят на своих телефонах сегодня утром: и как следствие, миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах, когда Россия запускает ракеты по всей стране", - заявила посол у себя в соцсети "Х".
По ее словам, Украине необходимо получать финансирование уже сейчас, чтобы "продлить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году".
К своему сообщению Бринк добавила многосодержательное фото, на котором было указано количество объявленных воздушных тревог в столице за одну ночь и в течение утра.
Это то, что украинский смотрите на своих телефонах этого бега: и как результат, миллионы человек, женщины, и дети являются в бомбардировках, а российские пожары помещаются на территории. Украина нуждается в том, чтобы продолжать бороться за свободу от такого horror в 2024 году .
Массированная атака
Российские террористы с ночи атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов . Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Над Киевом сегодня сбили более 30 враждебных целей. В Киеве из-за атаки вспыхнули пожар в многоэтажках и на складе.
Первоначально сообщалось об одной жертве в столице. Но завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбираться.
Подробнее о массированной атаке и ее последствиях – читайте в нашем материале.
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