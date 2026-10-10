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Удар по пятиэтажке в Запорожье: количество жертв растет, под завалами еще есть люди

10:41 10.10.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Удар по пятиэтажке в Запорожье: количество жертв растет, под завалами еще есть люди Фото: в Запорожье растет количество жертв из-за удара РФ по пятиэтажке (t.me/zoda_gov_ua)
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Количество погибших и пострадавших в результате удара России по пятиэтажке в Запорожье продолжает расти. Под завалами все еще находятся люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram соглавы Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова.

Награде количество погибших в результате авиаударов по Запорожье выросло до восьми человек. Среди них - трое детей.

Еще 16 человек ранены, среди них также трое детей.

Двое пострадавших в тяжелом состоянии, большинство других - в состоянии средней тяжести.

Судьба еще 12 человек остается неизвестной. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Удар по Запорожью

Напомним, утром 10 октября россияне атаковали Запорожье, где попали в пятиэтажный жилой дом. Есть погибшие и пострадавшие, под завалами люди.

В результате прямого попадания частично разрушен подъезд пятиэтажки: конструкции обрушились на уровне второго этажа. Повреждены и другие жилые дома вблизи.

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