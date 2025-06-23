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Не грустите: почему вы никогда не найдете цвет папоротника на Ивана Купала

Понедельник 23 июня 2025 17:40
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Не грустите: почему вы никогда не найдете цвет папоротника на Ивана Купала Ивана Купала празднуют в ночь на 24 июня (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В ночь на Ивана Купала, с 23 на 24 июня, украинцы традиционно ищут цвет папоротника - символический волшебный цветок, который, по поверью, якобы расцветает лишь на мгновение. В фольклоре, тот, кто его найдет, получит сверхъестественные способности: от понимания языка животных до вечного счастья. Но есть один нюанс.

РБК-Украина рассказывает правду о цвете папоротника с научной точки зрения.

Цвет папоротника на Ивана Купала: что говорят украинские традиции

В народном представлении цвет папоротника - не просто растение, а сакральный символ, связанный с духовным прозрением, удачей, богатством и даже способностью понимать язык животных. По поверьям, тот, кто найдет этот мифический цвет, получит счастье на всю жизнь.

Но найти его - чрезвычайно сложно, ведь папоротник "цветет" лишь одно мгновение в полночь, а вокруг него блуждает нечистая сила, которая мешает смельчаку добраться до цели.

В ночь Купала молодежь собиралась в лесу, где пыталась найти волшебный цветок. Это сопровождалось песнями, гаданием, прыжками через огонь, купальскими венками и хороводами. Искать цвет папоротника шли, как правило, по двое - парень и девушка, ведь эта легенда также была символом любви и единения стихий - огня, воды и земли.

Историки и этнологи считают, что культ цвета папоротника - это сочетание дохристианских верований и христианских символов, которое трансформировалось со временем. Именно поэтому в Украине сохранились многочисленные фольклорные записи об этом явлении - в сказках, песнях, легендах.

Так откуда же взялся этот миф?

Этнологи отмечают: цвет папоротника - это метафора внутреннего поиска, что-то похожее на философский "грааль".

В ночь на Купала происходили обряды инициации, очищение в воде, прыжки через огонь и парные игры. Именно в таком контексте "найти цветок папоротника" означало пройти испытания, получить любовь, силу или понимание мира.

В частности этнолог Олекса Воропай в книге "Обычаи нашего народа" пишет, что "цвет папоротника - это символ желаемого и тайного, в фольклоре он равен сокровищу, которое не так просто найти, и который открывается только "чистым сердцем".

Проще говоря, поиски цвета папоротника не надо воспринимать буквально, но эту мифическую традицию стоит уважать как часть культурного кода украинцев.

Почему папоротник не цветет: научное объяснение

В отличие от большинства знакомых нам растений, таких как роза, вишня или тюльпан, папоротник не имеет цветка вообще. Это не потому, что он "никогда не расцвел", а потому, что физиологически и эволюционно не способен к цветению.

Папоротники относятся к высшим споровым растениям (отдел Pteridophyta), которые появились на Земле более 360 млн лет назад, задолго до появления цветковых покрытосеменных растений (которые имеют цветы, плоды и семена).

То есть папоротники эволюционно старше цветущих растений и никогда не нуждались в цветке для размножения.

Вместо цветов папоротники имеют спорангии - это специальные органы, в которых образуются споры. Эти структуры часто выглядят как маленькие бурые или темные точки на обратной стороне листа (вайи).

Споры не нуждаются в опылении, не имеют цветочной пыльцы и не образуют плодов. Они созревают и разносятся ветром или водой, а при благоприятных условиях прорастают в гаметофит - другую форму жизни папоротника, которая уже дает начало новому "поколению".

У папоротников есть сложный цикл развития, который называется чередованием поколений:

  • Спорофит - это то, что мы обычно называем "папоротник", с большими листьями и спорами
  • Гаметофит - крошечная, почти незаметная структура (напоминает тоненькую зеленую пластинку), которая вырастает из споры и производит половые клетки.

После оплодотворения новое поколение спорофита снова вырастает - и цикл повторяется. Никакого этапа "цветения" в этой цепи нет.

Поэтому "цвет папоротника" - это чистый миф, хотя и очень красивый, поэтический и культурно значимый.

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При написании материала использовались следующие источники: книга "Обычаи нашего народа", учебник по ботанике "Biology of Plants", энциклопедия Britannica.

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