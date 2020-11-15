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У Києві поліція закрила ресторан, співробітник закладу вдарив журналіста

Київ, Неділя 15 листопада 2020 12:19
У Києві поліція закрила ресторан, співробітник закладу вдарив журналіста
Фото: ресторан Гавана (cf.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Києві поліція припинила діяльність ресторану "Гавана", який працював в суботу з порушенням карантину вихідного дня. У закладі стався конфлікт журналіста і адміністрації.

Про це повідомляє поліція Києва.

Поліція прибула в заклад за викликом журналіста, який розповів про перешкоди щодо виконання редакційного завдання зі сторони ресторану. Встановлено, що між знімальною групою та адміністрацією стався словесний конфлікт, під час якого працівник закладу вдарив кореспондента. Після цього представників ЗМІ не випускали з приміщення.

Адміністрація та охорона ресторану протягом години не пускала поліцейських в будівлю, через що двері довелося відкривати працівникам спецпідрозділу. Поліція вивела всіх відвідувачів і склала адмінпротокол за порушення карантину на директора ресторану.

Також відкрито кримінальне провадження за ч.3 статті 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Затримані двоє співробітників закладу.

На столичному Печерську поліцейські зачинили ресторан «Гавана» за порушення карантинних обмежень Правоохоронці склали...

Posted by Поліція Києва on Sunday, November 15, 2020

Раніше повідомлялося, що у Київській області правоохоронці зафіксували 85 порушень карантину вихідного дня за суботу, 14 листопада. За фактом всіх виявлених порушень було складено протоколи про адміністративні порушення.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області за вчора виявили майже 250 закладів-порушників карантину вихідного дня.

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