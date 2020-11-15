ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Запоріжжі за порушення карантину вихідного дня закрили 20 закладів

Запоріжжя, Неділя 15 листопада 2020 11:36
У Запоріжжі за порушення карантину вихідного дня закрили 20 закладів
Фото: автомобіль поліції (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Запоріжжі за порушення карантину вихідного дня в суботу припинили роботу 20 закладів. На їх керівників склали адміністративні протоколи.

Про це повідомляє Національна поліція в Запорізькій області.

За суботу поліція перевірила близько тисячі закладів у Запоріжжі. Припинили діяльність 20 закладів, які працювали всупереч карантину - закладів торгівлі, громадського харчування, закладів, що надають побутові послуги та послуги з розміщення громадян.

На керівників закладів склали 20 протоколів за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відзначимо, що в Харківській області в суботу, 14 листопада, зафіксували 27 порушень карантину вихідного дня.

Раніше РБК-Україна писало, що в Київській області за вчора виявили 85 порушень карантину вихідного дня. Порушникам загрожують штрафи від 17 до 34 тисяч гривень для фізичних осіб і від 34 до 170 тисяч гривень - для посадових осіб.

Детальніше про те, як пройшов перший карантин вихідного дня, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події карантин

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся