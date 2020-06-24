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У Сумській області посилили контроль над карантином

Новини » Коронавірус     24.06.2020 - 19:12
У Сумській області посилили контроль над карантином
Фото: перевірка температури (РБК-Україна)

Заборонена робота дитячих таборів і введені додаткові обмеження на масові заходи та роботу закладів громадського харчування

В Сумській області посилили контроль над карантином. Зокрема, були введені більш жорсткі обмеження до роботи закладів громадського харчування та масових заходів, а також заборонили роботу дитячих таборів.

Про це повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації.

Рішення про посилення карантину 24 червня прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

"Рекомендується...припинення діяльності закладів громадського харчування та установ розважальної діяльності після 22 годин. У Сумській області поки не будуть функціонувати дитячі заклади оздоровлення та відпочинку. Забороняється також проведення масових заходів..., діяльність музеїв та історико-культурних заповідників, театрів, концертних організацій, філармонії, художніх (художніх) колективів за участю більше однієї людини на 5 кв. м. площі будівлі або території (на відкритих майданчиках)", - повідомили в ОДА.

Також всі громадяни повинні носити маски в громадських місцях і мати при собі документи, що підтверджують особу. Проїзд в громадському транспорті дозволений в кількості пасажирів, що не перевищує кількість місць для сидіння.

Відзначимо, в Сумській області за минулу добу підтвердили 9 нових випадків коронавіруса. Всього в області 272 людини захворіли COVID-19, 5 - померли, 186 - одужали.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні 14 регіонів не готові до ослаблення карантину, при цьому Сумської області в списку не було.

Зазначимо, з 22 червня в Україні ввели нові правила оцінки готовності регіонів до ослаблення карантину, при цьому посилювати обмеження можуть в окремих населених пунктах.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Сумская областькарантин
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