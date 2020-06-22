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В Україну повертається жорсткий карантин: що з 22 червня знову заборонять

Новини » Коронавірус     22.06.2020 - 08:55
В Україну повертається жорсткий карантин: що з 22 червня знову заборонять
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

З сьогоднішнього дня відбуватиметься посилення карантину в тих областях, де це необхідно

З сьогоднішнього дня, 22 червня, в областях України рішення про посилення карантину буде приймати місцева влада. За новою методикою будуть визначатися регіони, які потребують більш жорсткого карантину.

Відповідна постанова опублікована на сайті Кабміну.

Нова методика складається з таких пунктів:

завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я понад 50%;

середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;

коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу більше 11%;

показник динаміки зростання випадків Covid-19 більше 10%.

Раніше в МОЗ заявили, що з 22 червня відбуватиметься посилення карантину в тих областях, де це необхідно.

Показники по COVID-19 можуть посилити або послабити карантин:

щодо проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;

щодо діяльності установ, що надають послуги з розміщення;

щодо роботи метрополітену;

щодо перевезення пасажирів в усіх видах сполучень;

щодо відвідування закладів дошкільної освіти;

щодо роботи культурних установ, фітнес-центрів і спортзалів.

Зазначими, наразі найбільш зараженими регіонами лишаються: місто Київ, Чернівецька, Львівська, Рівненська, Київська області.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповів на питання, чи можуть закрити метро в Києві через погіршення епідеміологічної ситуації.

Раніше повідомлялось, що МОЗ ініціюватиме посилення контролю карантину після спалаху COVID-19.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України карантин
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