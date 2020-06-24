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Київ і 13 областей не готові до пом'якшення карантину

Новини » Коронавірус     24.06.2020 - 14:28
Київ і 13 областей не готові до пом'якшення карантину
Фото: більше половини України не готова до пом'якшення карантину (РБК-Україна)

В регіонах в основному перевищена динаміка захворюваності

Станом на 24 червня до пом'якшення карантину не готові Київ і 13 областей. Дані регіони не відповідають необхідним критеріям.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що Київ не відповідає критерію динаміки захворюваності на коронавірус. На сьогодні він становить 11,55% при цільовому показнику 10%.

Захворюваність на коронавірус перевищує цільовий показник в Івано-Франківській (18,99%), Київській (23,23%), Тернопільській (28,66%), Закарпатській (10,78%), Одеській (58,11%), Рівненській (76,76%) та Чернівецькій (11,97%) областях.

При цьому чотири останніх регіони не відповідають ще декільком критеріям. Зокрема в Закарпатській та Чернівецькій областях на 58,43% і 53,64% відповідно заповнені ліжко-місця в лікарнях при нормі менш як 50%.

За охопленням тестуванням відстають Дніпропетровська (23,94), Донецька (23,30), Луганська (18,81), Миколаївська (17,12) і Одеська (21,41) області при нормі не менше 24 осіб на 100 тисяч населення.

Київ і 13 областей не готові до пом'якшення карантину

Фото: ситуація з коронавірусом в регіонах

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві послабили карантин, відкривши ресторани і кафе, басейни, театри і кінотеатри.

Крім того, у Львові сьогодні відкрили ресторани та спортивні клуби.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Київкарантинобласти
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