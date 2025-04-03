На Сумском направлении сейчас многое решается, - Зеленский

"Сегодня же - наша Сумская область, одно из направлений, где многое решается. Я лично хотел быть здесь, лично хотел поблагодарил наших воинов: ДШВ - 80-я бригада, 82-я, морская пехота - 36-я бригада и все те, кто выполняет задачи в Курской области, кто защищает наше государство, кто защищает нашу Сумскую область от постоянного желания россиян зайти в Украину с этих направлений", - рассказал Зеленский.

Президент напомнил, что с августа прошлого года украинские подразделения ведут боевые действия на территории врага.

Он назвал Курскую операцию одним из крупнейших украинских результатов за время этой войны.

"Абсолютно справедливо перенести войну туда, откуда она и пришла", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также сообщил, что имел разговор с командирами подразделений на этом направлении.

По его словам, среди основных потребностей военных на направлении - дополнительное обеспечение, поставки техники, дроны, оперативные вопросы.

"Работаем для защиты наших позиций. Знаем, на что рассчитывает враг. В любом случае защитим наше государство, нашу независимость, наших людей. Я благодарен всем нашим людям, которые защищают свой дом, которые защищают свои общины, которые защищают свою землю, нашу землю. Быть здесь, помогать государству и армии, заботиться о людях, которые рядом, - это все нужно, это все помогает нам сохранять Украину и приближать мир", - отметил президент.