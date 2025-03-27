Россия готовится к новому наступлению в Украине: эксперт оценил силы и угрозы

Россия может готовиться к новому наступлению на Украину. Известно о мобилизации в РФ, а также нельзя забывать о подкреплении из Северной Кореи.

Эксперт отметил, что все границы с Россией и Белоруссией остаются потенциальной угрозой для Украины. Он указал, что не стоит ожидать вывода войск из Курской области, поскольку боевые действия там продолжаются.

По его словам, силы, которые Россия сейчас задействовала в Курской области, недостаточны для полного вытеснения украинских войск, и если концентрацию войск ослабят, это может привести к новому прорыву на территории РФ. Также он подчеркнул, что ситуация в приграничных районах Белгородщины обостряется, поэтому Россия вряд ли переведет войска с этих территорий.

"Но есть другой момент. Россияне проводят скрытную мобилизацию, россияне осуществляют подготовку людей. Это правда и потенциально мы должны учитывать такую угрозу, что Россия может получить дополнительные силы Северной Кореи. Крайняя информация на сейчас, что там еще дополнительных 3 тысячи северо-корейцев пришло в Россию. Это то, сколько увидели, а сколько просачивается неизвестно", - отметил Тимочко.

Эксперт также отметил, что нельзя забывать об общем количестве личного состава России, который составляет 2 200 000 человек. Он указал, что часть войск вынуждена оставаться на других линиях границы России с другими государствами или обслуживать другие подразделения. Однако, даже если эти подразделения имеют худшую подготовку, они все равно могут быть задействованы в операциях.

В то же время Тимочко вспомнил и о том, что буквально два месяца назад военный комиссар Московской области заявлял, что указ российского диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации не приостановлен.

"Он действует, они могут просто провести на скорую руку мобилизацию, как они уже делали. Какое-то количество 100-200 тысяч бросить на фронт, а остальных отправить на подготовку. Мы понимаем, что даже 200 тысяч личного состава достаточно, чтобы проводить военную операцию на каком-то направлении", - подытожил эксперт.