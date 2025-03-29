Прорвала ли РФ границу в Сумской области: что говорят в Госпогранслужбе
Российская Федерация не прорвала украинскую границу в Сумской области. Враг использует малые штурмовые группы, однако ВСУ дают отпор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.
"По направлению Сумской области на данный момент, несмотря на те заявления, как недавно делала Россия о том, что они прорвали украинскую границу, это не так. Фактически враг продолжает использовать малые штурмовые группы и надо понимать, что напротив участка территории в пределах Курской области, где Силы обороны вели свою операцию, враг накопил свои силы достаточно немаленькие и по личному составу, и по технике", - рассказал Демченко.
Он проинформировал, что этими силами противник пытается выбить ВСУ из Курской области. Кроме того, эти же силы, однако в виде малых штурмовых групп, РФ пытается использовать по направлению населенных пунктов Новенькое и Журавка Сумской области.
Демченко не исключает, что эту же тактику враг попытается применить и на других направлениях, чтобы расширить зону боевых действий по границе, или по территории Украины.
"Фактически эти малые штурмовые группы имеют одну задачу - пересечь линию государственной границы, максимально глубоко зайти на территорию Украины, закрепиться, дождаться подкрепления такими же малыми группами и уже вести активные боевые действия по территории Украины. Но наши воины применяя артиллерийские средства, минометные расчеты и дроны не позволяют врагу достичь тех целей, которые он ставит перед собой", - сказал Демченко.
Он добавил, что на данный момент малые штурмовые группы противника издеваются как на подступах к украинской границе, так и во время того, когда россияне уже пересекли линию государственного рубежа.
Что предшествовало таким комментариям
Отметим, что сегодня в Министерстве обороны России заявили, что российская армия якобы захватила населенный пункт Веселовка Сумской области. Или как называют это в РФ - "освободила".
Также напомним, что в четверг, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведка зафиксировала подготовку России к новому наступлению. Он уточнил, что угроза направлена на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.
"По данным нашей разведки, Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные, бессодержательные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы выиграть время, а потом попытаться захватить еще больше земель", - пояснил Зеленский.
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