Авто столкнулось с маршруткой в Винницкой области: трое погибших, много раненых (фото)
В Винницкой области произошла авария с авто и маршруткой. Три человека погибли, еще много получили ранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию в Винницкой области.
Так, авария с участием автомобиля Renault и маршрутного микроавтобуса Mercedes-Benz произошла 19 апреля, около 19:00 на автодороге сообщением Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, между селами Украинское и Шевченково Копайгородской общины.
По предварительной информации следствия, 50-летний водитель авто Renault, житель Могилев-Подольского района, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом под управлением 36-летнего жителя Винницкого района.
"В результате аварии водитель легковушки погиб на месте происшествия. Двое пассажиров микроавтобуса 27 и 54 лет умерли во время оказания врачами медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Еще восемь пассажиров микроавтобуса, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 12 и 16 лет, получили телесные повреждения и госпитализированы.
"Следователи назначили ряд экспертиз для установления всех обстоятельств и причин ДТП", - добавили правоохранители.
Последствия аварии с маршруткой в Винницкой области (vn.npu.gov.ua)
По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось, утром понедельника, 14 апреля, в Оболонском районе Киева маршрутка попала в ДТП с автомобилем Mercedes Benz. Пострадали пять человек.
Кроме того, под Львовом в аварию попал автобус с людьми 10 января. Семь человек травмировались.
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