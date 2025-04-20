ua en ru
Вс, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Авто столкнулось с маршруткой в Винницкой области: трое погибших, много раненых (фото)

Винницкая область, Воскресенье 20 апреля 2025 11:37
UA EN RU
Авто столкнулось с маршруткой в Винницкой области: трое погибших, много раненых (фото) Фото: в Винницкой области три человека погибли, 8 пострадали в аварии 19 апреля (иллюстрация/facebook com kyivpatrol)
Автор: Наталия Гурковская

В Винницкой области произошла авария с авто и маршруткой. Три человека погибли, еще много получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию в Винницкой области.

Так, авария с участием автомобиля Renault и маршрутного микроавтобуса Mercedes-Benz произошла 19 апреля, около 19:00 на автодороге сообщением Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, между селами Украинское и Шевченково Копайгородской общины.

По предварительной информации следствия, 50-летний водитель авто Renault, житель Могилев-Подольского района, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом под управлением 36-летнего жителя Винницкого района.

"В результате аварии водитель легковушки погиб на месте происшествия. Двое пассажиров микроавтобуса 27 и 54 лет умерли во время оказания врачами медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Еще восемь пассажиров микроавтобуса, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 12 и 16 лет, получили телесные повреждения и госпитализированы.

"Следователи назначили ряд экспертиз для установления всех обстоятельств и причин ДТП", - добавили правоохранители.

Последствия аварии с маршруткой в Винницкой области (vn.npu.gov.ua)

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, утром понедельника, 14 апреля, в Оболонском районе Киева маршрутка попала в ДТП с автомобилем Mercedes Benz. Пострадали пять человек.

Кроме того, под Львовом в аварию попал автобус с людьми 10 января. Семь человек травмировались.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Винницкая область
NEWS
Российская армия не оставляет попыток продвигаться на фронте, - Зеленский
Российская армия не оставляет попыток продвигаться на фронте, - Зеленский
DAILY
Доллар падает, евро растет: что это значит для цен и бюджета Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доллар падает, евро растет: что это значит для цен и бюджета Украины