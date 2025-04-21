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На Закарпатье Audi A8 столкнулась с поездом, который шел из Киева: есть пострадавший (фото)

Закарпатье, Понедельник 21 апреля 2025 11:51
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На Закарпатье Audi A8 столкнулась с поездом, который шел из Киева: есть пострадавший (фото) Фото: на Закарпатье Audi A8 столкнулась с поездом, который шел из Киева (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

На Закрпатье Audi A8, за рулем которой была молодая женщина, столкнулась с поездом. Есть пострадавший.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Так, вблизи железнодорожного переезда легковушка Audi A8, за рулем которой находилась местная 27-летняя жительница, выехал на рельсы и столкнулся с поездом.

"В салоне авто находились три человека. Двое - не пострадали. 23-летний мужчина получил травмы и госпитализирован в больницу", - рассказали спасатели.


Фото с места аварии с поездом на Закарпатье (t.me/dsns_telegram)

Сотрудники ГСЧС оперативно провели работы по буксировке авто, после чего движение поезда было восстановлено.

Как сообщалось ранее, ранее в Дубно произошло ДТП на железнодорожном переезде с участием пассажирского поезда и грузовика. Тогда тоже пострадал человек.

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