На Закарпатье Audi A8 столкнулась с поездом, который шел из Киева: есть пострадавший (фото)
На Закрпатье Audi A8, за рулем которой была молодая женщина, столкнулась с поездом. Есть пострадавший.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Так, вблизи железнодорожного переезда легковушка Audi A8, за рулем которой находилась местная 27-летняя жительница, выехал на рельсы и столкнулся с поездом.
"В салоне авто находились три человека. Двое - не пострадали. 23-летний мужчина получил травмы и госпитализирован в больницу", - рассказали спасатели.
Фото с места аварии с поездом на Закарпатье (t.me/dsns_telegram)
Сотрудники ГСЧС оперативно провели работы по буксировке авто, после чего движение поезда было восстановлено.
Как сообщалось ранее, ранее в Дубно произошло ДТП на железнодорожном переезде с участием пассажирского поезда и грузовика. Тогда тоже пострадал человек.
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