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В Сумской области задержали агента РФ: какую информацию он собирал

Сумы, Четверг 03 апреля 2025 10:35
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В Сумской области задержали агента РФ: какую информацию он собирал Фото: в Сумской области задержали агента РФ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители задержали в Сумской области заместителя директора учебного заведения. Он "сливал" оккупантам локации ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности задержала еще одного российского информатора на севере Сумской области. Он передавал оккупантам разведданные о пунктах базирования и перемещения Сил обороны на территории, граничащей с Курской областью", - говорится в сообщении.

По данным киберспециалистов СБУ, фигурантом оказался заместитель директора одного из местных учебных заведений, который жил в прифронтовом поселке и ожидал захвата россиянами всего северо-восточного региона Украины, о чем писал в Telegram-каналах.

"Для сбора информации он объезжал приграничье под видом частных дел и скрыто фотографировал военные объекты, в частности запасные командные пункты украинских защитников", - добавили в СБУ.
В Сумской области задержали агента РФ: какую информацию он собирал
В Сумской области задержали агента РФ (t.me/SBUkr)

Затем фигурант фиксировал соответствующие координаты и обобщал их в "отчете" для российского куратора.

"Служба безопасности задержала информатора и предотвратила "слив" актуальных сведений о дислокации и перемещении Сил обороны. Во время обыска у него изъят мобильный телефон, компьютер и флеш-накопители с доказательствами его преступлений", - отметили правоохранители.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении, злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Как сообщалось, СБУ задержала двух агентов РФ, которые планировали теракты в Днепропетровской области. В частности подрыв авто ВСУ.

До этого правоохранители задержали в Одессе агента ФСБ РФ. Он шпионил за кораблями, которые обороняют акваторию Украины в Черном море.

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