В Сумской области задержали агента РФ: какую информацию он собирал

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности задержала еще одного российского информатора на севере Сумской области. Он передавал оккупантам разведданные о пунктах базирования и перемещения Сил обороны на территории, граничащей с Курской областью", - говорится в сообщении.

По данным киберспециалистов СБУ, фигурантом оказался заместитель директора одного из местных учебных заведений, который жил в прифронтовом поселке и ожидал захвата россиянами всего северо-восточного региона Украины, о чем писал в Telegram-каналах.

"Для сбора информации он объезжал приграничье под видом частных дел и скрыто фотографировал военные объекты, в частности запасные командные пункты украинских защитников", - добавили в СБУ.



В Сумской области задержали агента РФ (t.me/SBUkr)

Затем фигурант фиксировал соответствующие координаты и обобщал их в "отчете" для российского куратора.

"Служба безопасности задержала информатора и предотвратила "слив" актуальных сведений о дислокации и перемещении Сил обороны. Во время обыска у него изъят мобильный телефон, компьютер и флеш-накопители с доказательствами его преступлений", - отметили правоохранители.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении, злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.