ua en ru
Вт, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Пытались взорвать авто ВСУ: СБУ задержала двух агентов РФ в Днепропетровской области

Вторник 01 апреля 2025 11:27
UA EN RU
Пытались взорвать авто ВСУ: СБУ задержала двух агентов РФ в Днепропетровской области Фото: СБУ задержала двух агентов РФ (SecurSerUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ задержала двух агентов РФ, которые планировали теракты на Днепропетровщине. В частности подрыв авто ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила два теракта, которые планировались в Днепропетровской области. По результатам масштабных контрразведывательных мероприятий, были задержаны двое агентов российских спецслужб, которые получили задание осуществить взрывы в области.

Агенты имели целью осуществить первый теракт, заложив самодельное взрывное устройство (СВУ) под пикап мобильной огневой группы ВСУ. Взрыв должен был быть инициирован с помощью телефонного звонка, прикрепленного к взрывчатке.

Фото: СБУ задержала двух агентов РФ

Однако этот план был прерван СБУ, которая заблаговременно обнаружила агентов, которые уже проводили разведку и готовили взрывное устройство.

Второй этап их задания предусматривал организацию взрыва у центрального входа в здание ТЦК в Никопольском районе. Российские спецслужбы уже имели планы на дальнейшие действия после первого взрыва, но СБУ успела сорвать эти намерения.

Пытались взорвать авто ВСУ: СБУ задержала двух агентов РФ в Днепропетровской областиФото: СБУ задержала двух агентов РФ

Во время задержания у злоумышленников было изъято 3 кг взрывчатого вещества с детонатором, скрытые в пластмассовой канистре, к которой были прикреплены металлические гайки для увеличения эффекта взрыва. Согласно следствию, один из задержанных имеет криминальное прошлое - рецидивист с судимостью за кражи.

Двое мужчин, которые осуществляли преступную деятельность по заказу российских спецслужб, попали в поле зрения СБУ после того, как стали активными участниками телеграмм-каналов, предлагавших "легкие" деньги за выполнение подобных задач.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении за приготовление к совершению террористического акта по предварительному сговору. Злоумышленникам грозит наказание в виде до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Они находятся под стражей.

Напомним, что СБУ задержала агентов ФСБ, которые через Telegram пытались вербовать местных жителей для организации терактов в Киевской области. Злоумышленники планировали осуществить взрывы на объектах правоохранительных органов и прокуратуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война в Украине
NEWS
ООН доплатит пенсионерам в Украине в 2025 году: о каких суммах идет речь
ООН доплатит пенсионерам в Украине в 2025 году: о каких суммах идет речь
DAILY
Выборы, Трамп и перемирие. Чего боятся и к чему готовятся во власти и оппозиции
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы, Трамп и перемирие. Чего боятся и к чему готовятся во власти и оппозиции