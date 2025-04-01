Пытались взорвать авто ВСУ: СБУ задержала двух агентов РФ в Днепропетровской области

СБУ задержала двух агентов РФ, которые планировали теракты на Днепропетровщине. В частности подрыв авто ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила два теракта, которые планировались в Днепропетровской области. По результатам масштабных контрразведывательных мероприятий, были задержаны двое агентов российских спецслужб, которые получили задание осуществить взрывы в области.

Агенты имели целью осуществить первый теракт, заложив самодельное взрывное устройство (СВУ) под пикап мобильной огневой группы ВСУ. Взрыв должен был быть инициирован с помощью телефонного звонка, прикрепленного к взрывчатке.

Фото: СБУ задержала двух агентов РФ

Однако этот план был прерван СБУ, которая заблаговременно обнаружила агентов, которые уже проводили разведку и готовили взрывное устройство.

Второй этап их задания предусматривал организацию взрыва у центрального входа в здание ТЦК в Никопольском районе. Российские спецслужбы уже имели планы на дальнейшие действия после первого взрыва, но СБУ успела сорвать эти намерения.

Фото: СБУ задержала двух агентов РФ

Во время задержания у злоумышленников было изъято 3 кг взрывчатого вещества с детонатором, скрытые в пластмассовой канистре, к которой были прикреплены металлические гайки для увеличения эффекта взрыва. Согласно следствию, один из задержанных имеет криминальное прошлое - рецидивист с судимостью за кражи.

Двое мужчин, которые осуществляли преступную деятельность по заказу российских спецслужб, попали в поле зрения СБУ после того, как стали активными участниками телеграмм-каналов, предлагавших "легкие" деньги за выполнение подобных задач.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении за приготовление к совершению террористического акта по предварительному сговору. Злоумышленникам грозит наказание в виде до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Они находятся под стражей.