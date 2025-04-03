У Сумській області затримали агента РФ: яку інформацію він збирав

Про це пише РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки затримала ще одного російського інформатора на півночі Сумської області. Він передавав окупантам розвіддані про пункти базування та переміщення Сил оборони на території, що межує з Курською областю", - йдеться у повідомленні.

За даними кіберфахівців СБУ, фігурантом виявився заступник директора одного з місцевих навчальних закладів, який мешкав у прифронтовому селищі та очікував на захоплення росіянами всього північно-східного регіону України, про що писав у Telegram-каналах.

"Для збору інформації він об’їжджав прикордоння під виглядом приватних справ та приховано фотографував військові об’єкти, зокрема запасні командні пункти українських захисників", - додали у СБУ.



У Сумській області затримали агента РФ (t.me/SBUkr)

Потім фігурант фіксував відповідні координати та узагальнював їх у "звіті" для російського куратора.

"Служба безпеки затримала інформатора і запобігла "зливу" актуальних відомостей про дислокацію та переміщення Сил оборони. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, комп’ютер та флеш-накопичувачі із доказами його злочинів", - зазначили правоохоронці.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру, зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.