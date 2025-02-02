В Одессе задержали агента россиян, который шпионил за кораблями ВСУ в Черном море

Правоохранители задержали в Одессе агента ФСБ РФ. Он шпионил за кораблями, обороняющими акваторию Украины в Черном море.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на СБУ, Офис генпрокурора.

Так, военная контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку РФ получить актуальные данные о Силах обороны Украины в акватории Черного моря.

"Задержан агент ФСБ, который разведывал пункты базирования и маршруты движения кораблей ВСУ вблизи Одесского морпорта", - говорится в сообщении СБУ.

Успел передать данные 10 объектов

Кроме того, как добавили в Офисе генпрокурора, подозреваемый разведывал и посылал врагу координаты пограничных и воинских частей, ТЦК и СП, военной академии, техники Военно-Морских Сил ВСУ и их укреплений на побережье Одессы.

"Разведданные он присылал через мессенджер вместе с пометками на скриншотах Google Maps. Всего таким образом одессит успел передать данные о не менее 10 объектах", - рассказали прокуроры.

По данным спецслужбы, оккупанты планировали использовать эти данные для подготовки боевых операций в морской зоне с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе.

"Чтобы направить вражеское оружие "в обход" украинской ПВО, агент получил дополнительное задание - выявить огневые позиции зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны", - отметили в СБУ.

Что известно об агенте РФ

По данным следствия, агентом оказался 37-летний безработный одессит, который попал в поле зрения оккупантов, когда искал быстрые заработки в Telegram-каналах.

Агент РФ шпионил за кораблями ВСУ в Черном море (t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr)

Для сбора разведданных предатель объезжал побережье областного центра на собственном авто и скрыто делал фото и фиксировал геолокации военных объектов на телефон.



Собранные сведения агент мессенджером передавал своему российскому куратору. Его личность и другие персональные данные уже установлены Службой безопасности.



Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении в госизмене. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.