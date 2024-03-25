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В Сумской области запретили продажу алкоголя в ночное время

Понедельник 25 марта 2024 14:13
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В Сумской области запретили продажу алкоголя в ночное время Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Власти Сумской области приняли решение запретить продажу алкоголя в ночное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

Соответствующий совместный приказ был подписан председателем Сумской областной военной администрации Владимиром Артюхом и командиром оперативно-тактической группировки "Северск" Дмитрием Красильниковым

Так, с сегодняшнего дня реализация алкогольных напитков в розничной торговой сети и заведениях ресторанного хозяйства будет запрещена в период с 21:00 до 8:00 часов следующего дня, за исключением территорий возможных или активных боевых действий.

Запрет на продажу алкоголя

С начала полномасштабного вторжения России в Украину местные власти начали вводить ограничения на продажу алкоголя. Однако позже было введено ограничение на часы продажи алкогольных напитков.

Ранее в Винницкой области были введены ограничения на продажу алкоголя. С 27 сентября купить его можно будет только с 6:00 до 22:00.

Также время продажи алкогольных напитков было изменено во Львове – там это разрешено с 12:00 до 22:00.

При этом с июля 2022 года в Донецкой области действует полный запрет на продажу алкоголя - не только для военных, но и для населения.

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