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У Сумській області заборонили продаж алкоголю в нічний час

Понеділок 25 березня 2024 14:13
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У Сумській області заборонили продаж алкоголю в нічний час Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Сумської області прийняла рішення заборонити продаж алкоголю в нічний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сумської ОВА в Telegram.

Відповідний спільний наказ був підписаний головою Сумської обласної військової адміністрації Володимиром Артюхом та командиром оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Дмитром Красильниковим

Так, відсьогодні реалізація алкогольних напоїв у роздрібній торговельній мережі та закладах ресторанного господарства буде заборонена у період з 21:00 до 8:00 години наступного дня, за винятком територій можливих або активних бойових дій.

Заборона на продаж алкоголю

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну місцева влада почала вводити обмеження на продаж алкоголю. Однак пізніше було введено обмеження на години продажу алкогольних напоїв.

Раніше у Вінницькій області ввели обмеження на продаж алкоголю. З 27 вересня купити його можна буде лише з 6:00 до 22:00.

Також час продажу алкогольних напоїв було змінено у Львові - там це дозволено з 12:00 до 22:00.

При цьому з липня 2022 року в Донецькій області діє повна заборона на продаж алкоголю - не тільки для військових, але і для населення.

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