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У Донецькій області ввели заборону на продаж алкоголю

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Донецька область, Понеділок 11 липня 2022 15:07
У Донецькій області ввели заборону на продаж алкоголю Фото: у Донецькій області ввели заборону на продаж алкоголю (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

З понеділка, 11 липня, в Донецькій області ввели заборону на продаж алкогольними напоями і речовинами, виробленими на спиртовій основі. Відповідний наказ підписав командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Хортиця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Донецької ОДА.

"З метою забезпечення громадської безпеки та порядку з 11 липня 2022 року на території Донецької області на період дії правового режиму воєнного стану заборонена торгівля алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів та дезінфекційних засобів)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на території області організовують патрулювання з метою контролю дотримання заборони торгівлі алкоголем.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Запорізької області російські солдати масово пиячать, через що командири хочуть ввести заборону на продаж алкоголю.

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Донецька область
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