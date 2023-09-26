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В одной из областей Украины вводят ограничения на продажу алкоголя

Винница, Вторник 26 сентября 2023 11:49
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В одной из областей Украины вводят ограничения на продажу алкоголя Фото: продажу алкоголя ограничили в Винницкой области с 27 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Винницкой области вводится ограничение на продажу алкоголя. С 27 сентября купить его можно будет только с 6:00 до 22:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"Подписал приказ о запрете продажи алкоголя с 22:00 до 06:00 на территории Винницкой области. Приказ вступает в силу с 27 сентября 2023 года и будет действовать до окончания военного положения", - рассказал он.

Согласно приказу, по словам Борзова, субъектам хозяйствования запрещается с 22.00 до 06.00 продажа алкогольных напитков и веществ, изготовленных на спиртовой основе.

При этом, как напомнил глава ОВА, круглосуточным остается запрет на продажу алкогольных напитков гражданам во время несения службы в правоохранительных органах, ВСУ, Нацгвардии, терробороне, других военных формированиях и лицам с оружием.

Напомним, с июля 2022 года в Донецкой области действует полный запрет на продажу алкоголя – не только для военных, но и для населения. При этом, военное положение в Украине снова продлили в середине августа, минимум до 15 ноября.

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