В одной из областей Украины вводят ограничения на продажу алкоголя
В Винницкой области вводится ограничение на продажу алкоголя. С 27 сентября купить его можно будет только с 6:00 до 22:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.
"Подписал приказ о запрете продажи алкоголя с 22:00 до 06:00 на территории Винницкой области. Приказ вступает в силу с 27 сентября 2023 года и будет действовать до окончания военного положения", - рассказал он.
Согласно приказу, по словам Борзова, субъектам хозяйствования запрещается с 22.00 до 06.00 продажа алкогольных напитков и веществ, изготовленных на спиртовой основе.
При этом, как напомнил глава ОВА, круглосуточным остается запрет на продажу алкогольных напитков гражданам во время несения службы в правоохранительных органах, ВСУ, Нацгвардии, терробороне, других военных формированиях и лицам с оружием.
Напомним, с июля 2022 года в Донецкой области действует полный запрет на продажу алкоголя – не только для военных, но и для населения. При этом, военное положение в Украине снова продлили в середине августа, минимум до 15 ноября.
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