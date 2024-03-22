Россияне ударили ракетами по Хмельницкой области, ряд городов без света

В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

В результате атаки в Хмельницком, Шепетовке, Староконстантинове, Красилове и окрестных селах исчез свет.

Атака на Украину 22 марта

В ночь на 22 марта российские военные масштабно атакуют Украину ракетами.

Около 4:00 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95 из региона Каспийского моря.

Впоследствии взрывы прогремели в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях.

Под ударом ракет оказалось Запорожье.

В Харькове прогремели 15 взрывов и исчезла электроэнергия.

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