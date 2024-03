В Харькове и Днепре пропал свет из-за обстрелов

В Харькове после взрывов практически полностью исчез свет.

"Оккупанты осуществили более 15 ударов по объектам энергетики. Город фактически полностью без света. Все экстренные службы уже работают", - говорится в сообщении Синегубова.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что из-за обесточивания насосных подстанций, в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением. Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт - перевозки будут осуществлять автобусы по схеме блэкаута.

Кроме того, в Харьковской области и ее окрестностях возникли серьезные перебои с интернет-связью.

Confirmed: Live network data show a major disruption to internet connectivity in and around Kharkiv Oblast, #Ukraine; the incident comes amid reports of a massive Russian missile barrage in multiple cities including critical energy infrastructure targets pic.twitter.com/ZgPKikj01w