В Харькове и Днепре пропал свет из-за обстрелов
В Харькове и Днепре после обстрелов исчезла электроэнергия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Ситуация в Харькове
В Харькове после взрывов практически полностью исчез свет.
"Оккупанты осуществили более 15 ударов по объектам энергетики. Город фактически полностью без света. Все экстренные службы уже работают", - говорится в сообщении Синегубова.
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что из-за обесточивания насосных подстанций, в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением. Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт - перевозки будут осуществлять автобусы по схеме блэкаута.
Кроме того, в Харьковской области и ее окрестностях возникли серьезные перебои с интернет-связью.
Confirmed: Live network data show a major disruption to internet connectivity in and around Kharkiv Oblast, #Ukraine; the incident comes amid reports of a massive Russian missile barrage in multiple cities including critical energy infrastructure targets pic.twitter.com/ZgPKikj01w— NetBlocks (@netblocks) March 22, 2024
Ситуация в Днепре
В Днепре из-за прилетов исчезла электроэнергия. В городе раздаются повторные взрывы.
Ситуация в Кривом Роге
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что в городе введены графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы.
Атака на Украину 22 марта
В ночь на 22 марта российские военные масштабно атакуют Украину ракетами.
Около 4:00 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95 из региона Каспийского моря. Также сообщалось о взлете бомбардировщиков Ту-22М3 и МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.
Впоследствии взрывы прогремели в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях.
Под ударом ракет оказалось Запорожье.
В Хмельницкой области прогремели взрывы, в ряде населенных пунктов исчезла электроэнергия.
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