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В Харькове и Днепре пропал свет из-за обстрелов

Пятница 22 марта 2024 06:00
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В Харькове и Днепре пропал свет из-за обстрелов Фото: Харьков и Днепр оказались без электроэнергии (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Харькове и Днепре после обстрелов исчезла электроэнергия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Ситуация в Харькове

В Харькове после взрывов практически полностью исчез свет.

"Оккупанты осуществили более 15 ударов по объектам энергетики. Город фактически полностью без света. Все экстренные службы уже работают", - говорится в сообщении Синегубова.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что из-за обесточивания насосных подстанций, в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением. Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт - перевозки будут осуществлять автобусы по схеме блэкаута.

Кроме того, в Харьковской области и ее окрестностях возникли серьезные перебои с интернет-связью.

Ситуация в Днепре

В Днепре из-за прилетов исчезла электроэнергия. В городе раздаются повторные взрывы.

Ситуация в Кривом Роге

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что в городе введены графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы.

Атака на Украину 22 марта

В ночь на 22 марта российские военные масштабно атакуют Украину ракетами.

Около 4:00 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95 из региона Каспийского моря. Также сообщалось о взлете бомбардировщиков Ту-22М3 и МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.

Впоследствии взрывы прогремели в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях.

Под ударом ракет оказалось Запорожье.

В Хмельницкой области прогремели взрывы, в ряде населенных пунктов исчезла электроэнергия.

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