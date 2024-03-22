ua en ru
Пт, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: сообщают о пуске ракет

Пятница 22 марта 2024 04:40
UA EN RU
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: сообщают о пуске ракет Фото: россияне запустили ракеты по Украине (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Российские бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты из Каспийского региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

Пуски крылатых ракет зафиксированы из района Каспийского моря. Расчетное время вхождения в воздушное пространство Украины около 05.00.

Кроме того, сообщается про взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

В 4:51 Воздушные силы сообщили о пусках ракет на Кременчуг с юга.

По состоянию на 4:51 карта воздушных тревог выглядит вот так:

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: сообщают о пуске ракет

Атака на Украину 22 марта

Напомним, в ночь на 22 марта россияне масштабно атакуют "Шахедами" территорию Украины. В ряде южных, центральных и западных областей объявлена воздушная тревога.

В Запорожье прогремели мощные взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Зеленский призвал усилить санкции против России: в "Кинжалах" десятки иностранных деталей
Зеленский призвал усилить санкции против России: в "Кинжалах" десятки иностранных деталей
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными