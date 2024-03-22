В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: сообщают о пуске ракет

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Российские бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты из Каспийского региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

Пуски крылатых ракет зафиксированы из района Каспийского моря. Расчетное время вхождения в воздушное пространство Украины около 05.00. Кроме того, сообщается про взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. В 4:51 Воздушные силы сообщили о пусках ракет на Кременчуг с юга. По состоянию на 4:51 карта воздушных тревог выглядит вот так: