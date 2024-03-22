В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: сообщают о пуске ракет
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Российские бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты из Каспийского региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.
Пуски крылатых ракет зафиксированы из района Каспийского моря. Расчетное время вхождения в воздушное пространство Украины около 05.00.
Кроме того, сообщается про взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
В 4:51 Воздушные силы сообщили о пусках ракет на Кременчуг с юга.
По состоянию на 4:51 карта воздушных тревог выглядит вот так:
Атака на Украину 22 марта
Напомним, в ночь на 22 марта россияне масштабно атакуют "Шахедами" территорию Украины. В ряде южных, центральных и западных областей объявлена воздушная тревога.
В Запорожье прогремели мощные взрывы.
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