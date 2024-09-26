Ночью Россия атаковала три энергообъекта, один из них - в Николаевской области, - Шмыгаль
В ночь на 26 сентября Россия прибегла к очередной массированной атаке на украинскую энергетику. Враг атаковал три объекта передачи электроэнергии, один из них - в Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.
"Этой ночью враг совершил очередную массированную атаку на украинскую энергетику, применив для этого дроны и ракеты. В частности, были атакованы три объекта передачи электроэнергии, один из них - в Николаевской области", - пишет премьер-министр.
Шмыгаль добавил, что врагу не удалось достичь своих целей - энергосистема продолжает работать в сбалансированном режиме, а отключений электроснабжения не запланировано.
В частности премьер рассказал о строительстве инженерной защиты на энергетических подстанциях в Николаевской области. Также строится система распределенной генерации.
"В Николаеве ознакомились с процессом установки двух когенерационных установок мощностью 1,5 МВт каждая. Это обеспечит теплом более 200 многоквартирных жилых домов, 5 медицинских и 24 образовательных учреждений", - добавил он.
Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (t.me/Denys_Smyhal)
Массированный обстрел в ночь на 26 сентября
В ночь на 26 сентября террористы запустили против Украины:
- две ракеты неустановленного типа - из Белгородской области;
- четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 - из акватории Черного моря;
- 8 ударных БпЛА типа «Shahed» из российских Приморско-Ахтарска, Орла и Курска.
К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ.
В целом удалось уничтожить:
- четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 66 ударных БпЛА.
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