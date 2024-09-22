Россия с октября 2022 года нанесла более 1000 ударов по объектам энергетики

Российские войска с октября 2022 года нанесли более 1000 ударов по объектам украинской энергетики. Украина потеряла значительную часть генерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра энергетики Николая Колесника в эфире телемарафона.

"С октября 2022 года врагом нанесено более тысячи ударов по объектам гражданской энергетической инфраструктуры. Конечно, это влияет на устойчивость работы энергосистемы. Несмотря на то, на сегодняшний день продолжается крупнейшая ремонтная кампания. Фактически мы сосредоточены на том, чтобы максимально возобновить работу тех энергетических объектов, где можно осуществить ремонты", - сказал он.

Замглавы Минэнерго также прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что Россия планирует удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины в преддверии зимы. Он отметил, что соответствующая информация разведки уже передана партнерам и МАГАТЭ.

"Последняя атака врага 26 августа показала, что враг сознательно бьет по объектам, подстанциям, от которых зависит работа атомных электростанций", - добавил Колесник.