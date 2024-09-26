Будут ли действовать графики отключения 27 сентября: ответ "Укрэнерго"
В Украине в пятницу, 25 сентября, не будут применяться графики отключения света. Однако украинцев просят экономно потреблять электроэнергию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Завтра, в пятницу, меры по ограничению потребления не планируются", - сказано в сообщении.
При этом украинцев просят экономно потреблять электроэнергию в период с 16:00 до 22:00. В частности, по возможности, перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы – с 10:00 до 16:00.
Отключение света в Украине
В 2024 году Россия уже совершила девять масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Весенние удары привели к уничтожению более 80% генерационных мощностей, что повлекло за собой серьезные проблемы с поставкой электроэнергии. В ответ в стране были введены как аварийные, так и плановые отключения электричества.
В июле удалось запустить два энергоблока на АЭС, но после новых атак 26 августа снова пришлось внедрить графики отключений. Премьер-министр Шмигаль предостерег, что Россия готовит новые атаки на энергосистему Украины, вероятно, с применением ракет и дронов.
Стоит отметить, что последний раз графики отключения вводили в период с 13:00 до 00:00 12 сентября. Это было связано со снижением эффективности солнечных электростанций из-за плохой погоды и падения генерации на ТЭС.
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