Будут ли действовать графики отключения 27 сентября: ответ "Укрэнерго"

В Украине в пятницу, 25 сентября, не будут применяться графики отключения света. Однако украинцев просят экономно потреблять электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, в пятницу, меры по ограничению потребления не планируются", - сказано в сообщении.

При этом украинцев просят экономно потреблять электроэнергию в период с 16:00 до 22:00. В частности, по возможности, перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы – с 10:00 до 16:00.

Отключение света в Украине

В 2024 году Россия уже совершила девять масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Весенние удары привели к уничтожению более 80% генерационных мощностей, что повлекло за собой серьезные проблемы с поставкой электроэнергии. В ответ в стране были введены как аварийные, так и плановые отключения электричества.

В июле удалось запустить два энергоблока на АЭС, но после новых атак 26 августа снова пришлось внедрить графики отключений. Премьер-министр Шмигаль предостерег, что Россия готовит новые атаки на энергосистему Украины, вероятно, с применением ракет и дронов.