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В Сумской области вводят жесткие ограничения в 20-километровой зоне вдоль границы

Вторник 13 августа 2024 12:02
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В Сумской области вводят жесткие ограничения в 20-километровой зоне вдоль границы Фото: боевые действия в Сумской области (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Сумской области начнут действовать новые ограничения для граждан из-за активизации боевых действий и увеличения активности российских диверсионно-разведывательных групп. Такое решение приняло военное командование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ.

Ограничения на перемещение всех граждан были введены в приграничной 20-километровой зоне Сумской области. Эти меры направлены на сохранение жизни гражданского населения и военнослужащих.

Сообщается, что допуск на указанную территорию будет осуществляться только при наличии паспорта гражданина Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне.

Генштаб призывает граждан с пониманием отнестись к временным ограничениям, поскольку они необходимы для обеспечения безопасности и защиты от возможных угроз со стороны РФ.

Отмечается, что эти меры временные. Они будут продолжаться до стабилизации ситуации в регионе.

Текущая ситуация в Сумской области

Недавно активность боевых действий в регионе выросла. Это связывается с операцией ВСУ в Курской области РФ. Вчера в Сумской ОВА предупредили граждан об усилении авиаударов Россией. В области продолжается эвакуация населения, известно о необходимости вывезти из особо опасных зон около 20 тысяч человек.

Добавим, ранее РБК-Украина сообщало о новых российских авиабомбах, которые агрессор применяет в Сумской области.

Также известно, что в Сумской области хотят создать две новые военные администрации.

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