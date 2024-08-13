В Сумской области вводят жесткие ограничения в 20-километровой зоне вдоль границы

В Сумской области начнут действовать новые ограничения для граждан из-за активизации боевых действий и увеличения активности российских диверсионно-разведывательных групп. Такое решение приняло военное командование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ .

Ограничения на перемещение всех граждан были введены в приграничной 20-километровой зоне Сумской области. Эти меры направлены на сохранение жизни гражданского населения и военнослужащих.

Сообщается, что допуск на указанную территорию будет осуществляться только при наличии паспорта гражданина Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне.

Генштаб призывает граждан с пониманием отнестись к временным ограничениям, поскольку они необходимы для обеспечения безопасности и защиты от возможных угроз со стороны РФ.

Отмечается, что эти меры временные. Они будут продолжаться до стабилизации ситуации в регионе.