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В Сумской области есть необходимость в эвакуации 20 тысяч человек: как уехать из опасных зон

Сумская область , Пятница 09 августа 2024 15:33
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В Сумской области есть необходимость в эвакуации 20 тысяч человек: как уехать из опасных зон Фото: эвакуация Сумской области (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Ярослава Борзова

В Сумской области продолжается эвакуация гражданского населения. По предварительному подсчету, есть необходимость транспортировки в безопасные места около 20 тысяч человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что группы полиции и ГСЧС транспортируют и сопровождают людей, в частности, семьи с детьми и пожилых. Полицейские осуществляют сопровождение эвакуационных колонн, обеспечивают правопорядок в местах предварительного сбора и помогают гражданам.

"За подробной информацией о времени и месте сбора и записи на эвакуацию обращайтесь к председателям и старостам общин", - говорится в сообщении.

По всем вопросам эвакуации из приграничья Сумского района в МВД рекомендуют обратиться в оперативный дежурный эвакуационный Штаб Сумской районной военной администрации за номером - 0506507083.

Эвакуация Сумской области

Как сообщалось, вчера в 23 населенных пунктах пяти общин Сумского района будет проведена обязательная эвакуация населения.

Эвакуационные действия введены на фоне усиления обстрелов РФ из-за прорыва смежной Курской области в РФ.

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Министерство внутренних дел Украины Сумская область Эвакуация
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