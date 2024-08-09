В Сумской области есть необходимость в эвакуации 20 тысяч человек: как уехать из опасных зон
В Сумской области продолжается эвакуация гражданского населения. По предварительному подсчету, есть необходимость транспортировки в безопасные места около 20 тысяч человек
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Отмечается, что группы полиции и ГСЧС транспортируют и сопровождают людей, в частности, семьи с детьми и пожилых. Полицейские осуществляют сопровождение эвакуационных колонн, обеспечивают правопорядок в местах предварительного сбора и помогают гражданам.
"За подробной информацией о времени и месте сбора и записи на эвакуацию обращайтесь к председателям и старостам общин", - говорится в сообщении.
По всем вопросам эвакуации из приграничья Сумского района в МВД рекомендуют обратиться в оперативный дежурный эвакуационный Штаб Сумской районной военной администрации за номером - 0506507083.
Эвакуация Сумской области
Как сообщалось, вчера в 23 населенных пунктах пяти общин Сумского района будет проведена обязательная эвакуация населения.
Эвакуационные действия введены на фоне усиления обстрелов РФ из-за прорыва смежной Курской области в РФ.
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