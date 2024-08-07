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В Сумской области хотят создать еще две военные администрации

Сумская область , Среда 07 августа 2024 22:37
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В Сумской области хотят создать еще две военные администрации Фото: в Сумской области хотят создать еще две военные администрации (facebook.com/sumska.oda)
Автор: Татьяна Степанова

Совет обороны Сумской области 7 августа поддержал предложение создать еще две городские военные администрации - Великописаревскую и Середино-Будскую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сумской ОВА.

Отмечается, что соответствующие обращения к начальнику Сумской областной военной администрации Владимиру Артюху поступили от Ахтырской и Шосткинской районных военных администраций.

Первоочередная причина - невыполнение законных полномочий руководителями Великописаревской и Середино-Будской общин. В частности, глава Середино-Будской общины задержан еще в апреле 2022 года и обвиняется в государственной измене.

"Как следствие - незащищенность населения общин, угроза жизни и здоровью граждан. Людям не оказывается должным образом необходимая помощь и различные виды услуг, не выполняются в полном объеме меры по эвакуации, отсутствует коммуникация и координация действий между разными государственными органами власти", - отметили в ОВА.

Там также подчеркнули, что указанные общины ежедневно подвергаются враждебным обстрелам и нуждаются в быстрых и эффективных управленческих решениях.

"Пограничные общины нуждаются в усиленной защите. И введение военных администраций поможет его обеспечить. С соответствующим предложением я обратился к президенту Украины. Наша главная задача - защитить людей. Органы местного самоуправления не ограничиваются в исполнении своих полномочий", - отметил глава ОВА.

Ситуация в Сумской области

Напомним, российские войска усилили активность авиации возле приграничных районов Сумской области.

К тому же из-за усиления вражеских обстрелов в 23 населенных пунктах пяти общин Сумского района объявили обязательную эвакуацию населения.

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