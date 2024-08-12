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Ежедневно до 50 КАБов. В Сумской ОВА предупредили об усилении авиаударов Россией

Понедельник 12 августа 2024 15:28
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Ежедневно до 50 КАБов. В Сумской ОВА предупредили об усилении авиаударов Россией Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы усилили авиационные удары против Сумской области. Их интенсивность за сутки держится на уровне до 50 КАБов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха в эфире телемарафона.

"Обстрелы, налеты, сегодня интенсивность их значительно возросла, если сравнивать в июне, июле, то сегодня фиксируем увеличение авиационных ударов, применяются управляемые авиационные бомбы (КАБ)...", - заявил Артюх.

Глава ОВА добавил, что обстрелы, являются основным признаком ситуации в области. В частности их интенсивность за сутки держится на уровне от 40 до 50 КАБов, которые применяются против приграничных общин.

"По состоянию на сегодня у нас несколько вариантов и способов эвакуации. Год назад в июле мы объявили эвакуацию из 115 населенных пунктов 5-километровой зоны. Сегодня эта эвакуация продолжается. Кроме того, мы объявили обязательную эвакуацию и принудительную, которая касается семей с детьми Середино-Будской и Великописаревской громад", - добавил он.

Эвакуация в Сумской области

С начала полномасштабного вторжения Сумская область регулярно находится под обстрелами россиян. Вследствие этого в ряде населенных пунктов региона начали объявлять принудительную эвакуацию.

7 августа Артюх заявил, что в 23 населенных пунктах пяти общин Сумского района будет проведена обязательная эвакуация населения. Согласно предварительным подсчетам, в рамках эвакуации есть потребность транспортировки в безопасные места около 20 тысяч человек.

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