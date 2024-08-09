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Россияне применили новые авиабомбы для ударов по Сумской области: в чем их особенность

Пятница 09 августа 2024 23:03
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Россияне применили новые авиабомбы для ударов по Сумской области: в чем их особенность Иллюстративное фото: россияне запустили по Сумской области новые авиабомбы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 9 августа, применяли для ударов по территории Сумской области новые авиабомбы. Они обладают более дальним радиусом действия, чем обычные КАБы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в эфире телемарафона.

Он рассказал, что сегодня с 7:30 утра враг запустил 24 авиабомбы по Сумской области, но есть изменения в боеприпасах, которые он использует.

"Раньше это были простые КАБы, которые планировали и наносили удары по населенным пунктам и объектам инфраструктуры, сейчас появились новые планирующие боеприпасы. Они такие же, как и КАБы, но имеют двигатель. Эта бомба летит значительно дальше, в два раза, и точнее", - отметил чиновник.

По его словам, всего сегодня россияне выпустили 11 таких новых бомб по территории Сумской области.

Артюх уточнил, что способы борьбы с подобным вооружением такое же, как и в случае с КАБами, - в первую очередь необходимо сбивать самолеты-носители. Также возможно применение средств радиоэлектронной борьбы, которые есть на вооружении у ВСУ.

Что предшествовало

Напомним, 27 июня стало известно, что российские оккупанты начали применять для ударов по Харькову авиабомбы ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции.

Такие бомбы запустили с бомбардировщиков Су-34, они пролетели расстояние около 65 километров, прежде чем достичь цели.

Через несколько дней удар по городу такими авиабомбами повторился.

Также подобные бомбы враг применял и для ударов по Донецкой области.

По мнению экспертов, россияне били по Харькову редкой версией ФАБ-500Т, которая может лететь дальше, чем стандартная. Более детально о таком вооружении - в материале РБК-Украина.

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