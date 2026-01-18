ua en ru
Спасатели показали кадры из Сум после удара авиабомбами РФ

Украина, Воскресенье 18 января 2026 03:03
Спасатели показали кадры из Сум после удара авиабомбами РФ Фото: работники ГСЧС разбирают завалы (ГСЧС Сумщины)
Автор: Маловичко Юлия

В сети появились кадры повреждений в Сумах после вражеской атаки авиабомбами. На фото видно, как спасатели занимаются ликвидацией последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В чрезвычайных ситуациях напомнили, что вечером 17 января россияне нанесли авиационный удар по жилому сектору города Сумы.

Спасатели обследовали территорию после авиаудара в городе. По предварительной информации, в результате атаки травмированы три женщины и 7-летний ребенок.

"Сотрудники ГСЧС оказали пострадавшим необходимую помощь и передали медработникам", - говорится в сообщении.

Предварительно, в результате атаки КАБов в Сумах повреждены 15 жилых домов.

Также чрезвычайники опубликовали кадры из города после обстрела, на которых видно, как работники ГСЧС работают на месте ЧП.

Фото: спасатели разгребают завалы (ГСЧС Сумщины)

Обстрел Сум и пригорода

Напомним, председатель Сумской МВА Сергей Кривошеенко сообщал об ударе РФ по Сумам и пригороду 17 января вечером. Уже тогда сообщалось о пострадавших, разрушениях домохозяйств, а также коммуникационных сетей. После атаки люди на Сумщине частично остались без света, газа и воды.

Работники служб делают все возможное, чтобы восстановить повреждения и поставки в дома пострадавших газа, света и воды.

Также сообщалось об атаке "Шахедов" на Сумщине 17 января.

