Спасатели показали кадры из Сум после удара авиабомбами РФ
В сети появились кадры повреждений в Сумах после вражеской атаки авиабомбами. На фото видно, как спасатели занимаются ликвидацией последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
В чрезвычайных ситуациях напомнили, что вечером 17 января россияне нанесли авиационный удар по жилому сектору города Сумы.
Спасатели обследовали территорию после авиаудара в городе. По предварительной информации, в результате атаки травмированы три женщины и 7-летний ребенок.
"Сотрудники ГСЧС оказали пострадавшим необходимую помощь и передали медработникам", - говорится в сообщении.
Предварительно, в результате атаки КАБов в Сумах повреждены 15 жилых домов.
Также чрезвычайники опубликовали кадры из города после обстрела, на которых видно, как работники ГСЧС работают на месте ЧП.
Обстрел Сум и пригорода
Напомним, председатель Сумской МВА Сергей Кривошеенко сообщал об ударе РФ по Сумам и пригороду 17 января вечером. Уже тогда сообщалось о пострадавших, разрушениях домохозяйств, а также коммуникационных сетей. После атаки люди на Сумщине частично остались без света, газа и воды.
Работники служб делают все возможное, чтобы восстановить повреждения и поставки в дома пострадавших газа, света и воды.