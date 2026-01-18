Спасатели показали кадры из Сум после удара авиабомбами РФ

В сети появились кадры повреждений в Сумах после вражеской атаки авиабомбами. На фото видно, как спасатели занимаются ликвидацией последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В чрезвычайных ситуациях напомнили, что вечером 17 января россияне нанесли авиационный удар по жилому сектору города Сумы.

Спасатели обследовали территорию после авиаудара в городе. По предварительной информации, в результате атаки травмированы три женщины и 7-летний ребенок.

"Сотрудники ГСЧС оказали пострадавшим необходимую помощь и передали медработникам", - говорится в сообщении.

Предварительно, в результате атаки КАБов в Сумах повреждены 15 жилых домов.

Также чрезвычайники опубликовали кадры из города после обстрела, на которых видно, как работники ГСЧС работают на месте ЧП.