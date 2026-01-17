ua en ru
Обстрел пригорода Сум: среди раненых ребенок, повреждены 15 домохозяйств

Украина, Суббота 17 января 2026 23:57
Обстрел пригорода Сум: среди раненых ребенок, повреждены 15 домохозяйств Фото: продолжаются восстановительные работы (ГСЧС Украины)
Автор: Маловичко Юлия

Озвучены последствия удара россиян по пригороду Сум. Известно о четырех раненых, среди которых ребенок, и повреждения домохозяйств и коммуникационных сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко.

Что известно о пострадавших

Кривошеенко сообщил о четырех пострадавших, среди которых 7-летний ребенок. Медики оказывали помощь на месте.

"Госпитализированы в стационар 7-летний мальчик и 76-летняя женщина. Две женщины: 66-ти и 77-ми лет получили медицинскую помощь и отказались от госпитализации", - написал глава МВА.

Также известно, что ни один житель из домов, которые попали под удар, пока не нуждается в перевозке для ночлега в другое место.

Какие повреждения от удара РФ

Среди последствий удара врага КАБами по пригороду Сум - повреждение 15 домохозяйств.

"Есть повреждения стен в двух зданиях, в остальных домах - выбиты окна. Повреждены коммуникационные сети. Определенное количество абонентов - без газа и электроснабжения", - сообщил Кривошеенко.

Атака на Сумскую область

Напомним, 17 января россияне атаковали пригород Сум авиабомбами. В результате обстрела повреждены дома, а в самом областном центре возникли перебои со светом и водой.

В этот же день враг нанес удар по областному центру двумя беспилотниками. В результате атаки в Ковпаковском районе Сум была повреждена гражданская инфраструктура, а в жилых и нежилых зданиях - выбиты окна.

Как известно, оккупанты регулярно обстреливают приграничную область ракетами, дронами и КАБами. Среди последствий - повреждение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры, также под удар попадают жилые дома мирного населения.

В этих условиях, особенно в период низких температур, люди сидят без газа, света и воды из-за повреждений - Россия таким образом хочет добиться уступок при заключении мирного соглашения. Более подробно о том, как на Сумщине энергетики восстанавливают коммуникации - читайте в материале РБК-Украина.

