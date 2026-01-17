Обстрел пригорода Сум: среди раненых ребенок, повреждены 15 домохозяйств

Озвучены последствия удара россиян по пригороду Сум. Известно о четырех раненых, среди которых ребенок, и повреждения домохозяйств и коммуникационных сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко.

Что известно о пострадавших

Кривошеенко сообщил о четырех пострадавших, среди которых 7-летний ребенок. Медики оказывали помощь на месте.

"Госпитализированы в стационар 7-летний мальчик и 76-летняя женщина. Две женщины: 66-ти и 77-ми лет получили медицинскую помощь и отказались от госпитализации", - написал глава МВА.

Также известно, что ни один житель из домов, которые попали под удар, пока не нуждается в перевозке для ночлега в другое место.

Какие повреждения от удара РФ

Среди последствий удара врага КАБами по пригороду Сум - повреждение 15 домохозяйств.

"Есть повреждения стен в двух зданиях, в остальных домах - выбиты окна. Повреждены коммуникационные сети. Определенное количество абонентов - без газа и электроснабжения", - сообщил Кривошеенко.