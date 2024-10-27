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В Сумах пропал свет после атаки "Шахедов", - ЦПД

Воскресенье 27 октября 2024 00:51
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В Сумах пропал свет после атаки "Шахедов", - ЦПД Фото: женщина во тьме во время блекаунта (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 27 октября в городе Сумы исчез свет. Отключение произошло после атаки РФ "Шахедами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

"В Сумах исчез свет в результате атаки "Шахедов", также под атакой Киев. Сейчас тяжело, Россия применяет все, что может для ударов по тылу, кроме атак на фронте. Нужно держаться вместе", - написал он в 00:16.

Отметим, что в данный момент Россия продолжает атаковать Киев и другие регионы Украины дронами. По состоянию на 00:45 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Сумах пропал свет после атаки &quot;Шахедов&quot;, - ЦПД

Напомним, несколько дней назад директор "Института мировой политики" Евгений Магда заявил, что энергетическая система Украины сейчас устойчива, несмотря на вражеские атаки.

"Отечественные энергетические компании должным образом подготовились к зиме. Проведены ремонтные и восстановительные работы на энергетических объектах, а склады обеспечены топливом. Накоплено запасное оборудование на случай новых атак, кое-что закуплено за рубежом", - сказал он.

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