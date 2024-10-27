В Сумах пропал свет после атаки "Шахедов", - ЦПД

В ночь на 27 октября в городе Сумы исчез свет. Отключение произошло после атаки РФ "Шахедами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

"В Сумах исчез свет в результате атаки "Шахедов", также под атакой Киев. Сейчас тяжело, Россия применяет все, что может для ударов по тылу, кроме атак на фронте. Нужно держаться вместе", - написал он в 00:16.

Отметим, что в данный момент Россия продолжает атаковать Киев и другие регионы Украины дронами. По состоянию на 00:45 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.