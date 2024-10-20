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Утром РФ ударила по энергообъекту в Сумской области: 37 тысяч потребителей без света

Сумы, Воскресенье 20 октября 2024 09:22
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Утром РФ ударила по энергообъекту в Сумской области: 37 тысяч потребителей без света фото: РФ ударила по энергообъекту в Сумской области 20 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром 20 октября российские войска ударили по энергообъекту в Сумской области. Больше 100 населенных пунктов остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

"Сегодня утром российская армия ударила по одному из энергетических объектов в Сумской области. В результате чего временно обесточены более 37 тысяч потребителей на Роменщине (104 населенных пункта)", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным энергетиков, еще более 14 тысяч потребителей электроэнергии обесточены в результате военной агрессии РФ на приграничных территориях в Сумской области (130 населенных пунктов).

"Все усилия энергетиков направлены на восстановление распределения электроэнергии в каждый дом", - констатируют в облэнерго.

Обстрелы Сумской области

Российские войска постоянно обстреливают Сумскую область. Например, 19 октября российские войска тоже атаковали энергообъект в Сумской области. Из-за этой атаки в Сумской области вводили аварийные отключения света.

Отметим, в ночь на 19 октября россияне атаковали управляемыми авиабомбами и "Шахедами" Шостку Сумской области. Были повреждены объекты энергетики и инфраструктуры.

Кроме того, оккупанты обстреляли пожарную часть в Шостке, частично разрушив здание. Из-за обстрела Шостки в общей сложности 8 людей пострадали, среди них - спасатели. Также один человек погиб, его тело нашли под завалами одного из зданий.

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