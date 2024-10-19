РФ ночью атаковала Шостку: повреждены объекты энергетики и инфраструктуры, семь раненых
В ночь на 19 октября РФ атаковала Шостку Сумской области. Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры, семь раненых, есть отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.
"В ночь с 18 на 19 октября россияне нанесли авиационный удар по Шосткинской общине, применив КАБы и "Шахеды", - говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки, предварительно, ранения получили семь человек.
"Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов Шосткинщины. На местах прилетов работают все необходимые службы", - отметили в ОВА.
В то же время электроснабжение уже частично восстановлено, но работы продолжаются.
Атака РФ по Украине
В ночь на 19 октября в Киеве и в ряде областей объявили воздушную тревогу. Ее причиной стали дроны, которые РФ в очередной раз запустила по Украине. В частности, в Киеве работала ПВО.
Позже стало известно, что в ночь на 19 октября российские захватчики снова пытались атаковать Киев дронами. Силы ПВО сбили все БПЛА, однако обломки беспилотников повредили авто, фасад дома, также есть раненая.
Утром в Украине также была объявлена тревога из-за ракетной опасности. Взрывы раздавались в Черкассах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.