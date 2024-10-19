РФ ночью атаковала Шостку: повреждены объекты энергетики и инфраструктуры, семь раненых

В ночь на 19 октября РФ атаковала Шостку Сумской области. Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры, семь раненых, есть отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА .

"В ночь с 18 на 19 октября россияне нанесли авиационный удар по Шосткинской общине, применив КАБы и "Шахеды", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки, предварительно, ранения получили семь человек.

"Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов Шосткинщины. На местах прилетов работают все необходимые службы", - отметили в ОВА.

В то же время электроснабжение уже частично восстановлено, но работы продолжаются.