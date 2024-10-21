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В Сумской области из-за вражеского удара несколько населенных пунктов остались без света

Понедельник 21 октября 2024 08:15
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В Сумской области из-за вражеского удара несколько населенных пунктов остались без света Фото: из-за вражеского авиаудара в Сумской области пропал свет в нескольких населенных пунктах (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты этой ночью нанесли авиаудары по объекту критической инфраструктуры Роменского района Сумской области. В результате вражеского обстрела несколько населенных пунктов остались без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Сумскую областную военную администрацию в Telegram.

"Враг продолжает атаковать Роменщину. Сегодня ночью, 21 октября, россияне нанесли авиационный удар по критической инфраструктуре Роменского района", - говорится в заявлении ОВА.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов несколько населенных пунктов были обесточены.

Вместе с тем, ведется работа аварийно-спасательных служб для ликвидации последствий. В ОВА рассказали, что "электроснабжение восстанавливается".

"Спасибо нашим спасателям и энергетикам за мужество и профессионализм", - добавили в администрации.

Вражеская воздушная атака на Сумскую область

Кроме того, сообщается, что в течение этой ночи силами и средствами противовоздушной обороны в небе над Сумской областью были уничтожены четыре российских дрона-камикадзе типа "Шахед".

"Пока противовоздушные бои еще продолжаются. Подразделения ПВО продолжают отражать авиационную атаку врага. Будьте внимательны и осторожны, не игнорируйте правила безопасности",- передали в ОВА.

Удары РФ по энергетике Сумской области

Ранее сообщалось, что вчера, 20 октября, российские террористы ударили по энергообъекту в Сумской области. Тогда в результате обстрела более 100 населенных пунктов Роменского района остались без света.

Днем ранее, 19 октября, росармия также атаковала энергообъект в регионе - из-за ударов в Сумской области вводили аварийные отключения света.

А в ночь на 19 октября российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами и "Шахедами" по Шостке Сумской области - тогда были повреждены объекты энергетики и инфраструктуры.

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Сумская область Авиаудары Отключения света
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