ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Сумской области россияне ударили дроном по автомобилю ГСЧС (фото, видео)

Сумская область, Вторник 23 сентября 2025 00:20
UA EN RU
В Сумской области россияне ударили дроном по автомобилю ГСЧС (фото, видео) Иллюстративное фото: россияне ударили дроном по автомобилю спасателей (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Валерий Савицкий

В Сумской области российские военные атаковали дроном работников Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). В результате обстрела поврежден пожарный автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Отмечается, что во второй половине дня 22 сентября спасатели направлялись на вызов в один из приграничных населенных пунктов Сумского района.

Во время движения, враг предположительно используя FPV-дрон на оптоволокне, прицельно ударил по пожарному автомобилю, в котором находились спасатели.

"К счастью, никто из личного состава не пострадал. Спасателей удалось эвакуировать на бронеавтомобиле. Поврежден пожарный автомобиль", - отмечается в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что обстрел спасателей является военным преступлением и очередным свидетельством цинизма агрессора, "который не останавливается даже перед атаками на тех, кто приходит на помощь людям".

Ведомство также обнародовало фото и видео последствий атаки.

Олег Григоров подтвердил вражескую атаку на автомобиль спасателей. Он сообщил, что россияне прицельно атаковали наших спасателей, которые направлялись на вызов в приграничье Сумского района.

"Чудом никто из работников ГСЧС, которые были в этом транспорте, не пострадал - все невредимыми вернулись домой. Безграничная благодарность спасателям Сумской области, которые несмотря на ежедневные риски продолжают спасать людей", - отметил Григоров.

Воздушные атаки россиян

С вечера 22 сентября россияне массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В настоящий момент, движение беспилотников зафиксировано в десяти областях. Воздушная тревога объявлена в восточных, южных и северных областях.

На фоне атаки группы дронов с моря и угрозы баллистики, в Одессе прогремели взрывы.

Днем захватчики обстреляли дронами Краматорск, разрушена школа и повреждены жилые дома.

В ночь на 22 сентября армия РФ ударила управляемыми авиабомбами по Запорожью. Согласно последним данным, в результате атаки погибли три человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война в Украине Атака дронов
Новости
На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали
На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"