У Сумській області росіяни вдарили дроном по автомобілю ДСНС (фото, відео)
У Сумській області російські військові атакували дроном працівників Державної служби з питань надзвичайних ситуацій (ДСНС). Внаслідок обстрілу пошкоджено пожежний автомобіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України і начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.
Зазначається, що в другій половині дня 22 вересня рятувальники прямували на виклик до одного з прикордонних населених пунктів Сумського району.
Під час руху, ворог імовірно використовуючи FPV-дрон на оптоволокні, прицільно вдарив по пожежному автомобілю, в якому перебували рятувальники.
"На щастя, ніхто з особового складу не постраждав. Рятувальників вдалося евакуювати на бронеавтомобілі. Пошкоджено пожежний автомобіль", - йдеться у повідомленні.
В ДСНС нагадали, що обстріл рятувальників є воєнним злочином та черговим свідченням цинізму агресора, "який не зупиняється навіть перед атаками на тих, хто приходить на допомогу людям".
Відомство також оприлюднили фото та відео наслідків атаки.
Олег Григоров підтвердив ворожу атаку на автомобіль рятувальників. Він повідомив, що росіяни прицільно атакували наших рятувальників, які прямували на виклик у прикордоння Сумського району.
"Дивом ніхто з працівників ДСНС, що були в цьому транспорті, не постраждав - усі неушкодженими повернулися додому. Безмежна вдячність рятувальникам Сумщини, які попри щоденні ризики продовжують рятувати людей", - зазначив Григоров.
Повітряні атаки росіян
З вечора 22 вересня росіяни масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".
На даний момент, рух безпілотників зафіксовано в десяти областях. Повітряну тривогу оголошено в східних, південних та північних областях.
На тлі атаки групи дронів з моря і загрози балістики, в Одесі пролунали вибухи.
Вдень загарбники обстріляли дронами Краматорськ, зруйновано школу і пошкоджено житлові будинки.
В ніч на 22 вересня армія РФ вдарила керованими авіабомбами по Запоріжжю. За останніми даними, внаслідок атаки загинули троє людей.