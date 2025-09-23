У Сумській області росіяни вдарили дроном по автомобілю ДСНС (фото, відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України і начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Зазначається, що в другій половині дня 22 вересня рятувальники прямували на виклик до одного з прикордонних населених пунктів Сумського району.

Під час руху, ворог імовірно використовуючи FPV-дрон на оптоволокні, прицільно вдарив по пожежному автомобілю, в якому перебували рятувальники.

"На щастя, ніхто з особового складу не постраждав. Рятувальників вдалося евакуювати на бронеавтомобілі. Пошкоджено пожежний автомобіль", - йдеться у повідомленні.

В ДСНС нагадали, що обстріл рятувальників є воєнним злочином та черговим свідченням цинізму агресора, "який не зупиняється навіть перед атаками на тих, хто приходить на допомогу людям".

Відомство також оприлюднили фото та відео наслідків атаки.

Олег Григоров підтвердив ворожу атаку на автомобіль рятувальників. Він повідомив, що росіяни прицільно атакували наших рятувальників, які прямували на виклик у прикордоння Сумського району.

"Дивом ніхто з працівників ДСНС, що були в цьому транспорті, не постраждав - усі неушкодженими повернулися додому. Безмежна вдячність рятувальникам Сумщини, які попри щоденні ризики продовжують рятувати людей", - зазначив Григоров.