"Шахеды" влетели в школу. Россияне нанесли удар по Краматорску: что известно о последствиях

В Краматорске российские оккупанты дронами-камикадзе разрушили областную специализированную школу, а также повредили частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram Краматорского городского совета.

Также обломками были повреждены близлежащие дома - окна и крыши пострадали в трех десятках частных домохозяйств. Кроме того, в результате атаки были повреждены линии электропередач и один автомобиль.

Горсовет сообщил, что россияне в ночь на понедельник, 22 сентября, нанесли удар по поселку Малотарановка, Краматорской громады. В результате попадания двух беспилотников типа "Шахед" существенные повреждения получили капитальные сооружения основного здания областной специализированной школы.

Удары по Краматорску

В ночь на 14 сентября российские войска ударили по Краматорску авиабомбами ФАБ-250 - под ударом оказалась центральная часть города. Сначала было известно о девяти пострадавших мирных жителях, которым была оперативно оказана медицинская помощь.

Впоследствии количество пострадавших в результате ночных ударов ФАБами по центру Краматорска возросло до 19 человек. По словам руководителя Донецкой ОГА Вадима Филашкина, повреждения зафиксированы в 35 многоквартирных домах, трех учебных заведениях, административных зданиях, банке и магазинах.

Ранее мы писали, что российские войска днем 10 сентября в очередной раз атаковали Краматорск Донецкой области. В результате обстрела пострадали три человека, среди них 16-летний подросток.

Также 8 сентября россияне целенаправленным ударом атаковали спасателей в Краматорске во время ликвидации пожара.

Кроме того, 29 августа россияне нанесли удар беспилотником по отделению "Новой почты" в Краматорске. В результате удара один человек погиб, еще один получил ранения.