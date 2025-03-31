В Сумской области россияне в 20 раз увеличили применение ударных дронов, - ОВА

"В Сумской области враг в 20 раз больше стал применять беспилотники, в 5 раз увеличилось разрушение жилья, гражданской инфраструктуры", - рассказал Артюх.

В частности, по его словам, за последние сутки в результате вражеских обстрелов были ранены четверо гражданских.

"В частности, из-за ударов КАБами в Краснопольской громаде были разрушены жилые дома и пострадали три человека. Также ранен один человек из-за удара FPV-дрона", - добавил глава ОВА.

Артюх также отметил, что на территорию области заходят ДРГ врага, россияне активизировали штурмовые действия и пытаются в пешем порядке, без использования бронетехники, зайти на территорию приграничных громад.