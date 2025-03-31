В Сумской области россияне в 20 раз увеличили применение ударных дронов, - ОВА

В Сумской области российские войска в 20 раз увеличили применение ударных беспилотников. Также в 5 раз увеличилось разрушение жилья и гражданской инфраструктуры.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона.
"В Сумской области враг в 20 раз больше стал применять беспилотники, в 5 раз увеличилось разрушение жилья, гражданской инфраструктуры", - рассказал Артюх.
В частности, по его словам, за последние сутки в результате вражеских обстрелов были ранены четверо гражданских.
"В частности, из-за ударов КАБами в Краснопольской громаде были разрушены жилые дома и пострадали три человека. Также ранен один человек из-за удара FPV-дрона", - добавил глава ОВА.
Артюх также отметил, что на территорию области заходят ДРГ врага, россияне активизировали штурмовые действия и пытаются в пешем порядке, без использования бронетехники, зайти на территорию приграничных громад.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка зафиксировала подготовку России к новым наступлениям.
По данным Зеленского, угроза направлена на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.
После этого председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко в интервью РБК-Украина поделился оценкой сил и потенциальных угроз со стороны Российской Федерации относительно возможного нового наступления.
Кроме того, на днях в Минобороны РФ заявили, что российская армия якобы захватила населенный пункт Веселовка Сумской области.
В Госпогранслужбе прокомментировали заявление России и объяснили, какая на самом деле ситуация на границе в Сумской области.
В то же время Зеленский рассказал, что ВСУ продолжают активные действия на территории России. Это затрудняет продвижение врага в Сумскую область.
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