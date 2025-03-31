У Сумській області росіяни у 20 разів збільшили застосування ударних дронів, - ОВА

"У Сумській області ворог у 20 разів більше став застосовувати безпілотники, у 5 разів збільшилось руйнування житла, цивільної інфраструктури", - розповів Артюх.

Зокрема, за його словами, за останню добу внаслідок ворожих обстрілів було поранено чотирьох цивільних.

"Зокрема, через удари КАБами у Краснопільській громаді були зруйновані житлові будинки та постраждало три людини. Також поранено одну людину через удар FPV-дрона", - додав глава ОВА.

Артюх також зазначив, що на територію області заходять ДРГ ворога, росіяни активізували штурмові дії та намагаються у пішому порядку, без використання бронетехніки, зайти на територію прикордонних громад.