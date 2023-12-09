ВСУ уничтожили 900 оккупантов и более 5 танков: Генштаб обновил потери РФ
За прошедшие сутки, 8 декабря, украинские военные ликвидировали еще 900 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 338 120 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 338 120 (+900) человек ликвидировано;
- танков - 5632 (+6) ед.;
- боевых бронированных машин - 10519 (+11) ед.;
- артиллерийских систем - 8058 (+1) ед.;
- РСЗО - 919 (+0) ед.;
- средства ПВО - 605 (+0) ед.;
- самолетов - 324 (+0) ед.;
- вертолетов - 324 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6136 (+0) ед.;
- крылатые ракеты - 1585 (+14) ед.;
- корабли/катера - 22 (+0) ед.;
- подводные лодки - 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10598 (+7) ед.;
- специальная техника - 1159 (+0) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 09.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), наши военные продолжают наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, а также на левом берегу Херсонской области. Тем временем плохие погодные условия мешают ВСУ и российским террористам использовать разведывательные дроны.
В частности, враг пытается расширить свою мощь без проведения общей мобилизации. Власти Удмуртии создают иррегулярные формирования для усиления линии фронта в Украине.
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