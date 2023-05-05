ua ru
Пт, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумской области предупреждают об активности российской авиации

Новина українською →
Сумская область, Пятница 05 мая 2023 12:56
В Сумской области предупреждают об активности российской авиации Иллюстративное фото: в Сумской области предупреждают об активности российской авиации (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцев предупредили об активности тактической авиации российских военных у границы на северо-востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Сум Александра Лысенко.

"Активность тактической авиации РФ у северо-восточной границы", - написал он.

Лысенко призвал украинцев быть внимательными.

Отметим, что в настоящее время воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях.

В Сумской области предупреждают об активности российской авиации

Напомним, с ночи россияне уже 5 раз обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов.

Кроме того, вчера РБК-Украина сообщало, что в приграничные Сумской области украинские бойцы сбили самодельный дрон, запущенный с территории РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой