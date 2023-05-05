В Сумской области предупреждают об активности российской авиации

Украинцев предупредили об активности тактической авиации российских военных у границы на северо-востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Сум Александра Лысенко .

"Активность тактической авиации РФ у северо-восточной границы", - написал он.

Лысенко призвал украинцев быть внимательными.

Отметим, что в настоящее время воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях.

Напомним, с ночи россияне уже 5 раз обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов.

Кроме того, вчера РБК-Украина сообщало, что в приграничные Сумской области украинские бойцы сбили самодельный дрон, запущенный с территории РФ.

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