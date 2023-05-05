В Сумской области предупреждают об активности российской авиации
Иллюстративное фото: в Сумской области предупреждают об активности российской авиации (Getty Image)
Украинцев предупредили об активности тактической авиации российских военных у границы на северо-востоке страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Сум Александра Лысенко.
"Активность тактической авиации РФ у северо-восточной границы", - написал он.
Лысенко призвал украинцев быть внимательными.
Отметим, что в настоящее время воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях.
Напомним, с ночи россияне уже 5 раз обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов.
Кроме того, вчера РБК-Украина сообщало, что в приграничные Сумской области украинские бойцы сбили самодельный дрон, запущенный с территории РФ.
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