У Сумській області попереджають про активність російської авіації

Українців попередили про активність тактичної авіації російських військових біля кордону на північному сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Сум Олександра Лисенка .

"Активність тактичної авіації РФ біля північно-східного кордону", - написав він.

Лисенко закликав українців бути уважними.

Зазначимо, що наразі повітряна тривога оголошена у Сумській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, з ночі росіяни вже 5 разів обстріляли Сумську область з артилерії та мінометів.

Окрім того, вчора РБК-Україна повідомляло, що у прикордонні Сумської області українські бійці збили саморобний дрон, який запустили з території РФ.

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