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У Сумській області попереджають про активність російської авіації

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Сумська область, П'ятниця 05 травня 2023 12:56
У Сумській області попереджають про активність російської авіації Ілюстративне фото: у Сумській області попереджають про активність російської авіації (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українців попередили про активність тактичної авіації російських військових біля кордону на північному сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Сум Олександра Лисенка.

"Активність тактичної авіації РФ біля північно-східного кордону", - написав він.

Лисенко закликав українців бути уважними.

Зазначимо, що наразі повітряна тривога оголошена у Сумській та Чернігівській областях.

У Сумській області попереджають про активність російської авіації

Нагадаємо, з ночі росіяни вже 5 разів обстріляли Сумську область з артилерії та мінометів.

Окрім того, вчора РБК-Україна повідомляло, що у прикордонні Сумської області українські бійці збили саморобний дрон, який запустили з території РФ.

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