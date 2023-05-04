Военные сбили самодельный дрон в Сумской области, запущенный из РФ (фото)

Фото: в Сумской области украинские военные сбили самодельный дрон, запущенный с территории России 4 мая (иллюстрация/GettyImages)

В четверг, 4 мая, в приграничье Сумской области украинские военные сбили самодельный дрон, запущенный с территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных сил ВС Украины.

"Сегодня ночью в приграничье Сумской области военнослужащими ВСУ был сбит самодельный дрон-разведчик, пересекший украинскую государственную границу со стороны РФ", - говорится в сообщении. Как отмечают военные, самодельная конструкция собрана из разных деталей и элементов, очень удивительна с точки зрения основ аэродинамики и иллюстрирует невежество в проектировании БПЛА.