Военные сбили самодельный дрон в Сумской области, запущенный из РФ (фото)
В четверг, 4 мая, в приграничье Сумской области украинские военные сбили самодельный дрон, запущенный с территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных сил ВС Украины.
"Сегодня ночью в приграничье Сумской области военнослужащими ВСУ был сбит самодельный дрон-разведчик, пересекший украинскую государственную границу со стороны РФ", - говорится в сообщении.
Как отмечают военные, самодельная конструкция собрана из разных деталей и элементов, очень удивительна с точки зрения основ аэродинамики и иллюстрирует невежество в проектировании БПЛА.
Как сообщалось, РФ этой ночью, 4 мая, для воздушной атаки Украины использовала до 24 ударных беспилотников типа "Шахед". Наши военные уничтожили 18 вражеских дронов-камикадзе.
Напомним, 3 мая россияне более 60 раз обстреляли приграничные территории Сумской области. Один человек получил ранения.
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