В Киеве и многих областях объявлена тревога. Работает ПВО
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных дронов "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Киевскую ОВА.
Отмечается, что в воздушном пространстве Киевской области зафиксирован вражеский БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
В КГВА сообщили о работе ПВО в области и на подступах к Киеву.
"В Киевской области вражеские БПЛА заходят с Броварского направления. Работают силы ПВО. Будьте в укрытиях!", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Мониторинговые паблики сообщают, что один из дронов замечен вблизи Броваров и движется в направлении Борисполя.
Также сообщается о движении одного ударного БпЛА типа "Shahed-136" курсом на г. Обухов.
В 3:28 паблики сообщили, что дроны сбиты, угрозы для Киева нет.
Масштабная атака ударными дронами
По данным Воздушных сил ВСУ, в данный момент российские беспилотники "Шахед" движутся:
- в направлении Киева с восточного направления;
- в центральной и восточной части Черкасской области, курс северный;
- несколько групп БпЛА в разных частях Полтавской области;
- в северной части Днепропетровской области, курс северный;
- в северной части Сумской области, курс северный.
Обновлено 3:49:
- БпЛА в восточной части Николаевской области, курс северо-западный;
- Несколько БпЛА в Сумской области, курс северный;
- БпЛА в восточной части Полтавской области, курс северный;
- БпЛА в западной части Черниговской области, курс северный.
Карта воздушных тревог в данный момент выглядит так:
Ночной обстрел Украины
Вечером в субботу, 20 июля, российский агрессор запустил ударные дроны в направлении Украины. Во многих областях была объявлена воздушная тревога.
В ночь на 20 июля военные агрессора атаковали Украину ракетами и "Шахедами". В пяти областях страны была повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура.
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