В Киеве и многих областях объявлена тревога. Работает ПВО

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Киевскую ОВА.

Отмечается, что в воздушном пространстве Киевской области зафиксирован вражеский БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

В КГВА сообщили о работе ПВО в области и на подступах к Киеву.

"В Киевской области вражеские БПЛА заходят с Броварского направления. Работают силы ПВО. Будьте в укрытиях!", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Мониторинговые паблики сообщают, что один из дронов замечен вблизи Броваров и движется в направлении Борисполя.

Также сообщается о движении одного ударного БпЛА типа "Shahed-136" курсом на г. Обухов.

В 3:28 паблики сообщили, что дроны сбиты, угрозы для Киева нет.

Масштабная атака ударными дронами

По данным Воздушных сил ВСУ, в данный момент российские беспилотники "Шахед" движутся:

в направлении Киева с восточного направления;

в центральной и восточной части Черкасской области, курс северный;

несколько групп БпЛА в разных частях Полтавской области;

в северной части Днепропетровской области, курс северный;

в северной части Сумской области, курс северный.

Обновлено 3:49:

БпЛА в восточной части Николаевской области, курс северо-западный;

Несколько БпЛА в Сумской области, курс северный;

БпЛА в восточной части Полтавской области, курс северный;

БпЛА в западной части Черниговской области, курс северный.

Карта воздушных тревог в данный момент выглядит так: