RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумской области из-за обстрелов повреждена ЛЭП

Фото: в Сумской области обрушена ЛЭП в результате обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска вчера и ночью на 5 марта обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате ударов повреждена линия электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

В течение ночи и утра россияне обстреляли Зноб-Новгородскую и Середино-Будскую общины. Оккупанты, вероятно, применили ствольную артиллерию.

В поселке Зноб-Новгородское за ночь зафиксировали 29 "прилетов". Из-за обстрелов повреждена ЛЭП.

В Середино-Будской общине - два "прилета". К счастью, никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.

Напомним, вчера российская армия обстреляла 7 территориальных общин Сумской области из минометов и артиллерии. Из-за обстрелов поврежден дом культуры и ЛЭП.

Также отметим, что сегодня утром в Херсоне сообщали о взрывах, кроме того, оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна в Украине