В Сумской области из-за обстрелов повреждена ЛЭП

Российские войска вчера и ночью на 5 марта обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате ударов повреждена линия электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

В Середино-Будской общине - два "прилета". К счастью, никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.

В поселке Зноб-Новгородское за ночь зафиксировали 29 "прилетов". Из-за обстрелов повреждена ЛЭП.

В течение ночи и утра россияне обстреляли Зноб-Новгородскую и Середино-Будскую общины. Оккупанты, вероятно, применили ствольную артиллерию.

Напомним, вчера российская армия обстреляла 7 территориальных общин Сумской области из минометов и артиллерии. Из-за обстрелов поврежден дом культуры и ЛЭП.

Также отметим, что сегодня утром в Херсоне сообщали о взрывах, кроме того, оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области.

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